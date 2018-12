Rui Vitória: "Deliciei-me a ver os meus jogadores"

"Saio daqui deliciado com a exibição na segunda parte. Na primeira parte desgastámos o adversário e na segunda mostrámos dinâmica. Quem viu o jogo sentiu essa confiança. Imprimimos velocidade enorme ao jogo, uma dinâmica muito grande que derrotou o Feirense", realçou Rui Vitória, em conferência de imprensa, após a goleada do Benfica sobre o Feirense (4-0).

O treinador benfiquista interpreta "com muita alegria" os aplausos dos adeptos no final do jogo, considerando tratar-se de "um sinal de união". "O Benfica quando está forte dentro e fora do campo é quase imbatível. Na segunda parte tivemos uma exibição de grande nível, deliciei-me a ver os meus jogadores. Fizemos quatro golos e não demos possibilidade ao adversário de ter a bola", vincou o técnico dos encarnados.

Questionado sobre o que disse aos jogadores ao intervalo, o treinador benfiquista desvalorizou o próprio discurso, justificando a melhoria de desempenho com um trabalho que já tinha começado na primeira parte. "Tínhamos feitio um trabalho de desgaste na primeira parte e faltava agredir o adversário no sentido de ir para a baliza, de sermos objetivos. Isso começou a surgir e a criar espaços na equipa contrária com qualidade maior nos movimentos que estávamos a fazer. Fico muito satisfeito com a exibição categórica na segunda parte que me deliciou", rematou.