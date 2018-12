Benfica do "lento, lento, lento" a reentrada a todo o gás

O Benfica voltou este sábado às vitórias e a exibir, pelo menos durante a segunda parte, futebol de grande qualidade, na receção ao Feirense (4-0) que valeu a subida provisória ao segundo lugar, horas antes de o Sp. Braga receber o Moreirense e na antevéspera de uma difícil deslocação do Sporting a Vila do Conde.

Para encerrar uma semana atribulada, na qual Rui Vitória esteve com um pé de fora do clube, conforme assumiu Luís Filipe Vieira, os encarnados iniciaram o encontro precisamente como o seu presidente não queria: a jogar "lento, lento, lento". Durante uma primeira parte praticamente sem qualquer bruaá, fizeram-se ouvir os assobios de parte dos adeptos benfiquistas, insatisfeitos com a falta de dinâmica da circulação de bola, a incapacidade para chegar com perigo à área contrária e os contra-ataques venenosos dos fogaceiros. Um livre de Pizzi defendido por Caio Secco, aos 28 minutos, foi a única situação de perigo da etapa inicial.

Segunda parte "à Benfica, com garra"

Bem diferente foi a reentrada das águias depois do intervalo, a fazer lembrar a goleada em Salónica no começo da época ou os melhores períodos da temporada passada. O Benfica voltou a ser uma equipa dinâmica, pressionante e vertiginosa e contou com o inevitável Jonas para chegar ao golo logo no terceiro minuto do segundo tempo, após cruzamento atrasado de Grimaldo.

Embalados pelo 1-0, os encarnados mantiveram o ritmo e foram à procura de mais, com Jonas a ver o poste negar-lhe o bis (53'). Contudo, foi só uma questão de tempo para que novo golo aparecesse, com o central visitante Bruno Nascimento a mostrar como se faz, marcando na própria baliza ao tentar desviar um cruzamento rasteiro do endiabrado Rafa (57'), que ultrapassou o guarda-redes após ser lançado em profundidade.

Por esta altura, os assobios já tinham desaparecido, dando lugar a sonoros aplausos. A Luz voltava a ver o Benfica a jogar... "à Benfica, com garra", como tinha pedido Luís Filipe Vieira, e os golos foram surgindo "sucessivamente", outra palavra também utilizada pelo líder do clube quando justificou a permanência de Rui Vitória na conferência de imprensa de quinta-feira. O terceiro surgiu com naturalidade, face ao desenrolar de acontecimentos, e foi apontado por Rafa, na sequência de uma grande combinação que também envolveu Zivkovic, Jonas e Pizzi (68').

Numa fase em que tudo corria bem, o quarto golo até apareceu na sequencia de um ressalto, ganho por Seferovic na área do Feirense (89'), dando contornos de goleada a um jogo em que a equipa e os adeptos fizeram as pazes e em que Rui Vitória ganhou mais um balão de oxigénio.

Sete jogos depois, o Benfica voltou a ter a baliza inviolada e manteve a tradição de vencer o Feirense: já são 13 vitórias (e um empate) em 14 jogos em todas as competições e sete triunfo em outras tantas partidas na Luz, em todas as competições. Já os homens de Santa Maria da Feira somaram a terceira derrota consecutiva e o nono encontro seguido sem ganhar na I Liga.

Figura: Rafa Silva

Mais uma vez titular naquela que está a ser a melhor temporada no Benfica e uma das melhores da carreira, Rafa foi dos poucos a agitar as águas ainda durante a primeira parte, quando as coisas não saiam bem aos encarnados. No segundo tempo, ganhou com a subida de produção da equipa e mostrou-se endiabrado, participando no segundo golo e apontando o terceiro. Velocíssimo e tecnicamente evoluído, está finalmente a aliar qualidade na definição dos lances a esses atributos na Luz.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Assistência: 44.574 espetadores.

Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Jardel, Rúben Dias, Grimaldo, Fejsa, Pizzi (Krovinovic, 89), Gedson Fernandes (Gabriel, 81), Zivkovic, Rafa e Jonas (Seferovic, 82).

Treinador: Rui Vitória.

Feirense: Caio Secco, Edson Farias, Briseño, Bruno Nascimento, Tiago Gomes, Kodjo (Edinho, 63), Cris Santos, Sturgeon (Brian Gómez, 46), Machado (Marco Soares, 85) e Tiago Silva e João Silva.

Treinador: Nuno Manta Santos.

Marcadores: 1-0, Jonas, 49; 2-0, Bruno Nascimento, 57 (na própria baliza); 3-0, Rafa, 68; 4-0, Seferovic, 89.

Disciplina: cartão amarelo para Rafa (4), Kodjo (31), João Silva (35) e Jonas (49).

