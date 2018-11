Rui Vitória: "Champions não é um drama para nós"

Para Rui Vitória, a Liga dos Campeões é, sobretudo, para saborear. "Primeiro, focando-nos naquilo que podemos controlar, essa é a melhor base para os jogadores poderem assentar ideias. A importância do jogo não se pode sobrepor ao prazer que é disputar a Liga dos Campeões. Esta competição não é um drama para nós, temos responsabilidade, mas não é um drama", afirmou à BTV antes da conferência de imprensa de antevisão da receção desta quarta-feira ao Ajax (20.00), um jogo que pode afastar o Benfica da próxima fase da competição.

Ainda assim, espera uma resposta da equipa aos recentes maus resultados. "Temos confiança numa reação depois destes últimos desaires. É um jogo importante, frente a um adversário difícil, mas sabemos que temos capacidade para vencer", frisou, contando como o grupo de trabalho das águias está a lidar com o momento: "Primeiro, tivemos de fazer uma reflexão. Discutimos e trabalhámos com a qualidade que é o nosso foco. Foi uma análise a todo o momento. Não é fugir dele e sim enfrentá-lo. No fundo há esse sentimento de revolta, porque temos todos qualidade e este grupo já conquistou uma série de troféus. É fundamental contribuirmos para que a equipa tenha a máxima confiança, a galvanização que vem de fora, para que se possa ganhar. Trabalhamos com lucidez e racionalidade, mas acima de tudo com seriedade. O que queremos é apoio e confiança."

Para os holandeses, sobram elogios: "Nunca olhei de outra forma para o Ajax. O Ajax é uma equipa bem trabalhada, com jogadores de muita qualidade, basta ver os golos que têm marcado e os resultados que têm feito. Isso ficou claro já antes do outro jogo. E nós podíamos ter materializado as oportunidades que tivemos. A este nível, um metro atrás ou um metro à frente faz a diferença, assim como um ou outro segundo. Acima da qualidade, é necessária concentração."

O treinador benfiquista disse que "é provável que haja alterações" em relação ao onze que iniciou o jogo de sexta-feira com o Moreirense, que culminou com uma derrota por 1-3 na Luz. "Acreditamos muito na ideia que temos, mas não somos fundamentalistas. Naturalmente que, ao longo do nosso percurso, fomos fazendo alterações. As que fizermos serão sempre com vista a características de que podemos necessitar, não tem a ver com questões de rendimento."