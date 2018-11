Rui Vitória: "Temos de reagir o mais rápido possível"

Do golo 100 de Jonas na I Liga à redenção dos rejeitados por Rui Vitória

Rui Vitória assumiu depois da derrota do Benfica, no Estádio da Luz, frente ao Moreirense (3-1) que a equipa não jogou ao nível que devia, acrescentando que não iria procurar justificar-se com estatísticas ou falhas na finalização.

"Perdemos e temos de fazer mais porque temos capacidade para fazer mais. Assumo que a equipa não esteve como devia ter estado. Entrámos como queríamos, com um golo, mas depois deixámos o Moreirense jogar à vontade. Podia estar a dizer que podíamos ter aproveitado isto ou aquilo, mas não interessa, temos de assumir", começou por dizer o técnico do Benfica na flash interview a seguir à terceira derrota consecutiva dos encarnados, segunda para a I Liga.

Rui Vitória disse que a equipa esteve "sempre à procura do golo", mas que na segunda parte o Moreirense se "fechou". Frisando que "os números estão lá", reafirmou que não se justificaria com dados estatísticos: "Não estivemos ao nível que devíamos, os jogadores não trabalharam com a clarividência necessária e não foi um dia positivo para nós. Existe poucas coisas que possa dizer para justificar", acrescentou

"É um grupo unido, trabalhámos muito, mas não correu bem. Temos de continuar esse trabalho e reagir o mais rápido possível", disse ainda.