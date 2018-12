Rui Vitória apela à união para dar continuidade à retoma do Benfica

"Estamos numa fase de retoma e temos que melhorar, como todas as equipas têm. Agora, é entrar neste período em que a união tem que estar ao mais alto nível", afirmou Rui Vitória, em conferência de imprensa.

Ainda em comentário ao atual momento da equipa lisboeta e sobre as opções que tem tomado, o treinador das 'águias' frisou que "todos os jogadores contam" e que "nem sempre quem começa a época [a titular] é quem acaba".

Na antevisão à partida da 13.ª jornada do campeonato, frente ao Marítimo, na Madeira, Rui Vitória avaliou o adversário que agora é treinado por Petit e alertou para eventuais surpresas que pode causar.

"É uma equipa que tem um novo treinador e quer entrar na senda de vitórias. Não ganha há algum tempo e vai querer ganhar. Contra nós, estas equipas têm sempre uma grande motivação e temos que ser combativos", argumentou.

Sobre os potenciais adversários na luta pelo título nacional, Rui Vitória defendeu que existem equipas, além de FC Porto e Sporting, que se podem intrometer na corrida, que é o grande da época dos 'encarnados'.

"Há um conjunto de equipas que se está a aproximar [do topo] e temos que estar sempre muito atentos. O [Sporting de] Braga está num momento muito bom, o Vitória [de Guimarães] está a subir de rendimento e o Rio Ave vai fazendo os seus resultados. Estar a dizer que são três equipas é curto", declarou.

No domingo, o Benfica, quarto classificado da I Liga, com 26 pontos, defronta o Marítimo, 13.º, com 11, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, pelas 17:30, num encontro da 13.ª jornada.