Rui Vitória acredita que a classificação seria "diferente" sem erros de arbitragem

Rui Vitória fez esta sexta-feira a antevisão da visita do Benfica ao campo do V. Setúbal, já amanhã, e espera encontrar um adversário de "qualidade, pragmático e sólido". Afirmou ainda que acredita que classificação da I Liga seria "diferente" sem erros de arbitragem.

Hoje, o Benfica enviou para a Liga e para FPF uma exposição com erros de arbitragem que tem "especial incidência em lances de partidas do FC Porto, com falhas, sempre em benefício daquela equipa, difíceis de compreender". Rui Vitória, sem se querer alongar, falou sobre o assunto: "Acredito que a classificação fosse diferente, mas não vou falar sobre isso nesta altura, porque o Benfica tem pessoas a tratar desse tipo de assuntos e já fez o que tinha a fazer. O meu foco é o jogo, mas acredito que a tabela fosse diferente".

Sobre a deslocação a Setúbal, disse que espera encontrar um "V. Setúbal com qualidade, com uma equipa pragmática, sólida e consistente". "As equipas do Lito Vidigal têm essa forma de estar. Espero uma equipa com médios bastante agressivos nas disputas de bola", acrescentou, referindo que conhece "bem" os sadinos.

Ainda acerca do momento que vive no Benfica, Rui Vitória não sente que esteja a ser avaliado a cada encontro, tendo em vista o seu futuro no comando da equipa. "Não me sinto avaliado devido ao que se passou, porque representar um clube grande significa que existe pressão desde o início. A minha vida é isto e vou sempre convicto para cada jogo. Acredito sempre que vamos vencer e nas capacidades da equipa", frisou.

Sobre a reabertura do mercado, afirmou não ser esse o seu "foco" e que ainda é cedo para pensar em transferências. "É uma janela que se abre e pensamos nisso, mas ainda é muito cedo. Quando chegar janeiro tratamos disso", disse.

Sobre a situação do avançado Facundo Ferreyra, que voltou a ficar fora dos convocados durante a semana para a Taça da Liga, o técnico dos encarnados explicou que "não é uma carta fora do baralho" porque "não há nenhuma na equipa". "Qualquer jogador pode ser chamado em qualquer altura. Neste caso, muito simplesmente, tenho de escolher e temos quatro avançados. Costumo convocar três e um fica de fora", explicou.