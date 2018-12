Rui Pinto é o primeiro a vencer quatro vezes a São Silvestre da Amadora

Tal como nos tempos áureos de Carlos Lopes ou Domingos Castro, a célebre subida dos Comandos fez toda a diferença, pois foi aí que o benfiquista Rui Pinto atacou, distanciando-se dos seus adversários, para cortar a meta isolado, com o tempo de 29.47 minutos.

Numa corrida com um dos melhores grupos de corredores de elite das provas de fim de ano, Rui Pintou ganhou pela terceira vez seguida e passou a ser o mais vitorioso de sempre, com quatro triunfos, ultrapassando precisamente Lopes e Domingos.

"Quero deixar aqui a minha homenagem ao Carlos Lopes e ao Domingos Castro, pelo seu trajeto e pelo seu histórico. Devo-lhes um pouco a eles esse resultado, porque serviram de inspiração para mim", disse o vencedor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O momento crucial da corrida foi precisamente depois do quinto quilómetro.

"Estava a fazê-la [a subida dos Comandos] e a pensar que foi desenhada para mim. Sinto-me muito bem a subi-la, é dura e senti que era o momento certo para fugir", disse o atleta que ainda espera fazer melhor nos próximos anos.

O seu resultado foi o mais rápido de todos os que conseguiu na Amadora e isso deixou-lhe o sentimento de treinar ainda com mais afinco.

"O panorama europeu está a evoluir, e eu sinto que tenho de ser mais aventureiro e correr mais rápido para me aproximar do nível dos melhores europeus", sublinhou.

As posições seguintes determinaram um maior poderio do Sporting, que teve atletas nos restantes lugares do pódio, com Miguel Marques (29.58) e Licínio Pimentel (30.08), e ainda o quarto classificado, Eduardo Mbengani (30.19), só então chegando o segundo benfiquista, Miguel Borges (30.25).

Em femininos, triunfo da sportinguista Ana Mafalda Ferreira, que no ano passado foi segunda classificada e que agora conseguiu triunfar numa das provas mais carismáticas do calendário português, depois de já ter triunfado noutra no princípio do mês, o Grande Prémio de Natal.

"Estou tão feliz por ter ganhado, ainda para mais num percurso duro, mas que eu consegui fazer ainda mais rápido do que no ano passado. É uma margem pequenina, um segundo, mas significa muito para mim, que sinto estar bem, no bom caminho", referiu a atleta.

Ana Mafalda Ferreira venceu com a marca de 34.42 minutos, à frente de Carla Martinho, do Recreio de Águeda (35.09), e de Ercília Machado (36.12), que há dois dias também fora terceira na São Silvestre de Lisboa.