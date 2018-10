Rui Patrício dispensado falha este domingo jogo com a Escócia

Rui Patrício foi este sábado dispensado da seleção nacional por Fernando Santos e não vai poder assim defrontar este domingo a Escócia, num jogo particular entre as duas seleçoes que se realiza em Glasgow. O guarda-redes do Wolverhampton apresentou algumas queixas físicas e, por precaução, foi dispensado depois do aval do departamento médico.

Patrício é o terceiro jogador a ser dispensado do compromisso com os escoceses. Bernardo Silva e Pepe, que tinham sido titulares no jogo com a Polónia, para a Liga das Nações, foram igualmente dispensados por Fernando Santos, por opção técnica.

No jogo deste domingo, no St. Mirren Park, em Glasgow, a baliza de Portugal irá ficar à ordens de Cláudio Ramos ou de Beto, os outros guarda-redes que integram a convocatória.