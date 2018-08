Rui Patrício desmente Ricciardi

Rui Patrício recorreu esta segunda-feira ao Instagram para desmentir José Maria Ricciardi, que no debate deste domingo com Frederico Varandas afirmou que o guarda-redes lhe tinha contado que o antigo diretor clínico dos leões se trancou no departamento médico aquando do ataque de Alcochete e depois "apareceu a rir".

"Não prestei qualquer tipo de declaração sobre os acontecimentos em Alcochete a nenhum dos candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal, por essa razão sou eu a esclarecer e a lamentar a mentira que foi proferida em meu nome, de acordo com o debate realizado ontem entre dois candidatos à presidência do Sporting na Sporting TV", esclareceu o agora guardião do Wolverhampton, numa história na referida rede social.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As eleições do Sporting estão marcadas para 8 de setembro. Além de Ricciardi e Varandas, concorrem João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Rui Jorge Pego e Fernando Tavares Pereira.