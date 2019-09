Rui Gomes da Silva: "Serei candidato para acabar com esta vergonha!"

Rui Gomes da Silva promete ir a votos contra Luís Filipe Vieira. Num artigo publicado, esta segunda-feira, no blogue Novo Geração Benfica, o ex-vice-presidente do Benfica diz-se envergonhado por atos alheios, referindo-se ao incidente da última Assembleia Geral do clube em que o atual presidente terá discutido e apertado o pescoço a um adepto.

"Há momentos em que temos vergonha por factos ou atitudes de outros! Foi o que me aconteceu e o que aconteceu - estou certo - a todos os que, sendo do Benfica, presenciaram ou souberam da tão triste, quão grave, atitude de Luís Filipe Vieira, na AG de sexta-feira à noite", escreve, no blogue.

Por isso, para "acabar com esta vergonha", promete ser candidato a presidente nas próximas eleições: "Quais as diferenças? Descubram-nas que eu - cada vez mais - começo a perceber que quem precisa do Benfica não pactua com a crítica, não convive com a discordância, não suporta desafios eleitorais! Eu sei que eles sabem que eu sei as razões porque não é fácil tirá-lo de lá! Mas difícil não quer dizer impossível. E eu serei candidato a Presidente do Benfica para acabar com esta vergonha! Com a mesma legitimidade e pelas mesmas razões pelas quais Manuel Vilarinho quis ser o candidato para ganhar a Vale Azevedo."