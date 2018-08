Rui Águas chama Jovane Cabral à seleção de Cabo Verde

O extremo do Sporting, Jovane Cabral, é um dos convocados por Rui Águas, selecionador de Cabo Verde, tendo em vista o encontro com o Lesoto, agendado para 9 de setembro em Maseru, a contar para a fase de qualificação do CAN 2019.



O jogador leonino já estreou como internacional cabo-verdiano pois alinhou cinco minutos a 28 de março de 2017 num triunfo da sua seleção sobre o Luxemburgo por 2-0, num encontro de caráter particular.

Para além de Jovane Cabral, Rui Águas chamou mais seis futebolistas que atuam em Portugal. A saber: Thierry Graça (Estoril), Carlos Ponck (Desp. Aves), Tiago (Académico Viseu), Hélder Tavares (Tondela), Babanco e Marco Soares (Feirense).