Rúben Ribeiro (ex-Sporting) já tem clube

Rúben Ribeiro, de 31 anos, um dos jogadores que rescindiu contrato com o Sporting na sequência do ataque à Academia de Alcochete, em maio, já arranjou o clube. O médio ofensivo anunciou esta sexta-feira, através das redes sociais, que assinou contrato com o Al-Ain, do Dubai, emblema que via disputar o Mundial de Clubes.

"Longe, mas sempre com Portugal no coração. Acima de tudo feliz por voltar a sentir-me realizado profissionalmente, e no relvado honrarei e dignificarei este histórico emblema. Um privilégio ao alcance de poucos poder disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Não esqueço todas as grandes instituições que representei, e me trouxeram até aqui. Obrigado a todos quantos acreditam em mim", escreveu o jogador no Instagram.