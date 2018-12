Rony Lopes renova pelo Mónaco

Rony Lopes vai continuar ligado ao Mónaco, válido até 2022. O português renovou contrato com o clube do Principado, que representa desde 2015 e onde é uma das principais figuras da equipa. Atualmente lesionado, o extremo acabou a época passada com 17 golos em 50 jogos.

"Estou muito feliz no Mónaco. Quero agradecer aos dirigentes, ao pessoal do clube e aos meus colegas de equipa. A última temporada mudou muitas coisas para mim. É preciso continuar esta via para conseguirmos ainda mais", disse o português depois de rubricar o novo vínculo.

Formado no Benfica, Rony Lopes mudou-se para o Manchester City em 2011, tendo chegado à equipa principal. Foi emprestado ao Lille por duas ocasiões antes de se mudar em definitivo para o Principado.