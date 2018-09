Ronaldo volta a marcar pela Juventus

Barcelona empata com Girona e divide liderança com Real Madrid

E ao quinto remate no jogo Ronaldo fez o golo que ajudou a Juventus a desatar o nó e a manter a invencibilidade no campeonato. O Frosinone, que somava só um ponto, defendeu tudo o que havia para defender menos uma bola solta na área a oito minutos do fim a que Ronaldo deu o melhor destino.



Depois do triunfo do Nápoles diante do rival da Juventus, o Torino, a campeã italiana tinha de vencer para manter a série 100% vitoriosa na Série A e os três pontos de vantagem sobre a formação orientada por Carlo Ancelotti.





Ronaldo, depois de ter feito os dois golos do triunfo sobre o Sassuolo na última jornada, fez agora o seu terceiro golo no campeonato e está a apenas dois tentos do polaco do Génova Krzysztof Piatek.

Já em tempo de compensação, Federico Bernardeschi apontou o segundo golo, a passe de Pjanic, sentenciando o resultado.

Além de CR7, também João Cancelo participou na quinta vitória em outras tantas jornadas da vecchia signora no campeonato, ao entrar aos 69 minutos para o lugar de Juan Cuadrado.



