Ronaldo vê da bancada a vitória da Juventus com hat trick de Dybala

Segundo jogo na fase de grupos da Liga dos Campeões, segunda vitória para a Juventus de Cristiano Ronaldo, que esta terça-feira esteve privado de dar o seu contributo à equipa diante do Young Boys, devido a castigo resultante da sua expulsão na jornada inaugural, frente ao Valencia (2-0).

Na ausência do avançado português e do compatriota João Cancelo (não saiu do banco), a vecchia signora bateu confortavelmente os suíços por 3-0, com hat trick do médio argentino Paulo Dybala (5, 33 e 69 minutos).

Ainda esta noite (20.00) para o Grupo H, o Manchester United de José Mourinho e Diogo Dalot mede forças com o Valencia de Rúben Vezo e Gonçalo Guedes.

Noutra partida que iniciou às 17.55, o Manchester City arrancou a ferros o seu primeiro triunfo no Grupo F, após o desaire caseiro ante o Lyon. Na Alemanha, o conjunto em que atua o português Bernardo Silva (entrou aos 68') entrou praticamente a perder, com um golo de Belfodil ao primeiro minuto a dar vantagem ao Hoffenheim. No entanto, Sergio Agueiro (8') e David Silva (87') deram a volta para os citizens.

Para o mesmo grupo, começa às 20.00 o encontro entre o Lyon de Anthony Lopes e o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca.