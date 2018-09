Ronaldo tem custado a arrancar mas o ketchup não falha

Três jogos, zero golos. O arranque de Cristiano Ronaldo no campeonato italiano não tem sido produtivo, mas os últimos anos de carreira do internacional português mostram que a pouca inspiração nos primeiros encontros não deve levar a conclusões precipitadas acerca do melhor jogador do mundo, agora ao serviço da Juventus.

Se neste início de temporada não conseguiu marcar a Chievo, Lazio e Parma, na temporada passada também não faturou diante de Betis, Alavés e Espanyol nos três encontros iniciais da liga espanhola, com a camisola do Real Madrid. Acabou por marcar apenas ao quarto jogo, frente ao Getafe, mas ainda foi a tempo de terminar com 26 golos em 27 jogos no campeonato.

Em 2016/17, algo semelhante aconteceu, também sob a orientação de Zinédine Zidane. Marcou um golo na estreia, ao Osasuna, mas ficou em branco nos três jogos seguintes, diante de Villarreal, Las Palmas e Eibar. A pouca produtividade inicial acabou por ser compensada nos meses seguintes, concluindo o campeonato com 25 golos em 29 partidas.

No fundo, quando as teorias sobre a curva descendente de CR7 se começam a fazer ouvir, o avançado madeirense faz valer no campeonato e na Liga dos Campeões aquela que deu a conhecer ao mundo em vésperas do Mundial 2010, quando comparou golos a ketchup: "Como me disse alguém, os golos são como o ketchup. Quando aparece, aparece tudo de uma vez."

A zeros também com Mourinho

Melhores foram os arranques em 2014/15 e 2015/16: cinco golos nas três primeiras jornadas que disputou. Há quatro anos, ainda sob o comando de Carlo Ancelotti, marcou mesmo nos 11 primeiros que disputou no campeonato e terminou a prova com um recorde pessoal de 48 golos (35 jogos). Na temporada seguinte, às ordens de Rafael Benítez, ficou em branco com Sp. Gijón e Betis nas duas primeiras jornadas, mas apertou o frasco de ketchup à terceira e marcou cinco golos ao Espanyol e acabou a liga com 35 golos em 36 encontros.

Em 2012/13 e 2013/14, ficou em branco nas duas primeiras partidas, encontrando-se com os golos apenas à terceira tentativa em ambas as ocasiões. Há seis anos, com José Mourinho com treinador, bisou ao Granada ao terceiro jogo e encerrou o campeonato com 34 remates certeiros em outras tantas partidas. Na época seguinte, com Ancelotti, saiu dos três primeiros desafios com apenas um golo apontado, ao Athletic Bilbao, mas terminou o campeonato com 31 em 30 jogos.

Mais produtivos foram os arranques de 2009/10 e 2011/12, com quatro golos nos três primeiros jogos. Porém, pelo meio, houve um arranque em seco em 2010/11, na primeira de três épocas de José Mourinho no Real Madrid. Ronaldo marcou apenas ao quarto jogo, ao Espanyol, depois de ter ficado em branco diante de Maiorca, Osasuna e Real Sociedad, mas ainda assim terminou o campeonato com 40 golos em 34 partidas.

Dybala para servir melhor CR7

O treinador da Juventus, Massimilliano Allegri, não se fia apenas no passado recente do internacional português. Entende que este arranque de Cristiano Ronaldo não é apenas uma questão de momento de forma e quer servir melhor o craque que recrutou ao Real Madrid por 117 milhões. "Temos que encontrar maneiras de servi-lo melhor", disse após o encontro com o Parma, no sábado.

O Gazzetta dello Sport chegou à conclusão que dez dos últimos 11 golos de CR7 pelo Real Madrid foram no interior da área e ao primeiro toque, na conclusão de um passe rasteiro ou de um cruzamento - e o 11.º de grande penalidade. Essa estatística contrasta com a dos primeiros três jogos ao serviço da Juventus, em que oito dos seus 23 remates foram de fora da área.

Olhando para esses dados, Allegri procura a fórmula ideal para ter que Ronaldo esteja no sítio certo, à horta certa e servido por um passe certo. Essa fórmula, dizem em Itália, poderá passar pelo regresso ao onze de Paulo Dybala, que foi suplente não utilizado diante da Lazio e apenas jogou dez minutos frente ao Parma, depois de ter cumprido os 90' no encontro com o Chievo.