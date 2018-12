Ronaldo salta do banco e dá empate à Juventus

A Juventus sofreu esta quarta-feira para arrancar um empate a dois golos na deslocação a Atalanta, num jogo em que Cristiano Ronaldo começou no banco de suplentes (João Cancelo não jogou devido a lesão), mas entrou ainda a tempo de marcar e permitir ao emblema de Turim somar um ponto e continuar sem derrotas na Liga italiana.

Na deslocação ao campo da Atalanta, as coisas até começaram bem para o emblema de Turim, com Berat Djimsiti a fazer um autogolo logo aos dois minutos de jogo. Antes do intervalo, porém, a equipa treinada por Gian Piero Gasperini igualou a partida por intermédio de Zapata, aos 24 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No segundo tempo, a Juventus ficou reduzida a 10 jogadores, por expulsão do uruguaio Bentancur. E quase logo de seguida, o mesmo Zapata colocou a Atalanta em vantagem, com um golo de cabeça no seguimento de um pontapé de canto.

Em desvantagem, Allegri lançou primeiro Pjanic para o lugar de Douglas Costa (57') e depois trocou Khedira por Cristiano Ronaldo (65'), numa tentativa de dar a volta ao resultado e evitar a primeira derrota no campeonato. E o avançado português acabou mesmo por marcar, aos 78 minutos, com um cabeceamento após um canto. Foi o seu 12.º golo no campeonato. Perto do final, CR7 ainda fez uma assistência, mas Mandzukic chegou um pouco atrasado ao lance. E Alex Sandro viu um golo anulado por estar em posição de fora de jogo.

Apesar do empate (2-2), a Juventus lidera confortavelmente a liga italiana, com 50 pontos. Mas se o Nápoles de Mário Rui bater ainda esta noite o Inter Milão de João Mário, reduz a diferença para seis pontos com 18 jornadas cumpridas.

Outros resultados: Frosinone-AC Milan, 0-0; Fiorentina-Parma, 0-1; Bolonha-Lazio, 0-2; Cagliari-Génova, 1-0 e Sampdoria-Chievo, 2-0. Esta quarta-feira ainda vão jogar Roma-Sassuolo (17.00), Torino-Empoli (17.00), SPAL-Udinese (17.00) e Inter Milão-Nápoles (19.00).