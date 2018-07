Ronaldo salda contas com fisco espanhol antes de chegar a Itália

O acordo entre Cristiano Ronaldo e a agência tributária espanhola está pronto a ser concluído e permitirá ao jogador português iniciar a sua nova etapa, em Itália, sem contas pendentes em Madrid.

Segundo informa o diário espanhol AS, o advogado do jogador, José António Choclán, e o representante do Estado espanhol, Edmundo Bal, fecharam definitivamente o acordo que levará Ronaldo a assumir o pagamento de 18,8 milhões de euros de multa e a aceitar a responsabilidade penal por ter defraudado o Fisco em 14,7 milhões de euros: dois anos de prisão não efetiva, que é substituída por multa devido ao facto de a pena não ser superior a 24 meses.

Este foi um dos fatores que levaram Cristiano Ronaldo a considerar a saída do Real Madrid e da liga espanhola. Em Itália, Cristiano Ronaldo beneficiará de uma lei fiscal mais permissiva, já que os estrangeiros beneficiam, num primeiro ano, de uma taxa única de 100 mil euros para todas as receitas geradas no estrangeiro, incluindo direitos de imagem e contratos de patrocínio, fatores que estiveram na origem do diferendo com o fisco espanhol.