Ronaldo quer acabar com mais Bolas de Ouro do que Messi: "Acho que mereço"

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo já tem em ponto de mira o principal recorde que quer deter antes de pendurar as botas: "Mais Bolas de Ouro na história do futebol."

De momento, com cinco, está igualado com Lionel Messi, mas diz que "adoraria" e que merece superar o argentino. "Acho que mereço. O Messi é um rapaz fantástico, um fantástico jogador, vai ficar na história do futebol. Mas acredito que depois de uma sexta, sétima ou oitava eu vou ficar acima dele", vaticinou o internacional português, em entrevista à ITV.

A rivalidade com o atacante do Barcelona foi mesmo um dos principais temas de conversa da entrevista, tendo o capitão da seleção nacional deixado elogios ao rival. "Eu e o Messi não somos amigos de casa, mas partilhamos o palco durante 15 anos. Eu sei que ele me puxou para ser melhor e eu fiz-lhe o mesmo a ele. É o melhor jogador que já enfrentei. Sem dúvida", vincou.

CR7 confessou que quer ser recordado como "um dos melhores jogadores da história do futebol". "O melhor? Isso já depende do gosto das pessoas. Há quem goste mais deste jogador, outras gostam de outro, não posso obrigar ninguém. Tenho a certeza que estou na história do futebol, pelo que fiz e continuo a fazer", acrescentou.

Ronaldo confessou que os recordes que detém são parte do seu "sacrifício" e "obsessão de ganhar e ter sucesso". "Eu não persigo recordes, os recordes é que me perseguem. Sou viciado no sucesso e não penso que seja algo mau, penso que é bom. É algo que me motivar. Se não estás motivado, é melhor parares", concluiu.