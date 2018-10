Ronaldo: "Quantos jogam ao mais alto nível durante mais de dez anos? "Dois: eu e Messi"

Em entrevista à revista francesa France Football, Cristiano Ronaldo salientou a sua longevidade ao mais alto nível. "Quantos jogadores são capazes de estar ao mais alto nível durante mais de dez anos? Contam-se pelos dedos de uma mão. Bem, digamos que há dois: Messi e eu", vincou o português.

Para se manter no topo, CR7 trocou o Real Madrid pela Juventus, declinando ofertas de ligas que lhe ofereciam mais dinheiro, com o objetivo de "escrever uma nova página na novela de melhor jogador da história". "Com a minha idade, nenhum jogador passa de um grande clube para outro grande clube por 100 milhões de euros. Com a minha idade, e digo-o com todo o respeito por quem o faz, os jogadores vão para a China, Emirados, Índia e terminam lá as suas carreiras, sem ter que manter o nível".

O avançado de 33 anos disse estar "orgulhoso de não pensar" como esses colegas de profissão e de "ser um animal diferente, um atleta diferente, uma pessoa diferente, com um cérebro diferente". "Não digo que seja o melhor, digo que sou diferente. E poderá ser por isso que estou no pico da montanha desde há 12 anos".

Ainda sem perspetivar quando vai colocar um ponto final na carreira, Ronaldo diz que "há quem gostava que fosse o fim de uma era". "Mas não é assim, estou e estarei sempre aqui, e mereço. Os meus resultados falam por mim, não me deixam fora de jogo", frisou. "A idade está na cabeça e isso permite-me continuar no topo, sentir o mesmo prazer em campo e ser feliz. Mas sei que algum dia a minha carreira vai terminar, talvez daqui a quatro, cinco ou seis anos eu vá saber."

Sobre a acusação de violação no Estados Unidos, relativa a 2009, Cristiano Ronaldo diz que a sua mãe "está inconsolável". "Falei muito com ela. Sinto-me pior por ela. A opinião pública é diferente, há tanta gente que me quer bem como me detesta. Para mim é igual. Mas quando tudo isto acabar, quero ver o que dizem", contou. "Sou uma das pessoas mais famosas do planeta. Sei que vendo e todo o mal que dizem de mim está mais mediatizado do que o bem que falem. Estou orgulhoso da minha vida, do que sou e do que consegui", rematou.