Ronaldo marca o golo 5000 da Juventus no Calcio e oferece triunfo

Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo no triunfo da Juventus. Desta vez foi frente ao Torino no dérbi de Turim, com o português a marcar o golo que deu a vitória à vecchia signora (1-0) de grande penalidade. Um golo histórico, já que foi o golo 5000 da Juve na Série A do Calcio e o 11.ª da conta pessoal em 16 jogos.

O português resolveu o jogo de grande penalidade aos 70 minutos, conquistada por Mandzukic. Depois de fazer o 1-0, CR7 deu uma peitaça ao guarda-redes e acabou por ver o cartão amarelo. Logo a seguir, o croata marcou o segundo, contudo o tento foi invalidade por fora de jogo... de Ronaldo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assim, a Juventus segue na liderança do Calcio, agora com 46 pontos, mais 11 que o segundo Nápoles, que tem menos uma partida.

Inter de João Mário regressou aos triunfos

O Inter Milão, com o português João Mário a titular, regressou aos triunfos com uma vitória por 1-0 na receção à Udinese, também com uma grande penalidade, à panenka (em jeito para o centro da baliza), convertida pelo argentino Mauro Icardi, aos 76 minutos.

Depois da derrota com a Juventus (1-0) e do empate com a Roma (2-2), em jogos disputados fora, o Inter Milão somou três pontos e consolidou o terceiro lugar, com 32 pontos, encurtando, à condição, para três, a diferença para o Nápoles.

A Udinese somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, depois da derrota com o Atlanta (3-1) e do empate a 0-0 com o Sassuolo, e permanece no 17.º lugar, com 17 pontos, em risco de cair na zona de despromoção.