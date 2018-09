Ronaldo, mais três assistências para golo e mais uma vitória da Juventus

Era o primeiro teste a sério à resistência de início de época da Vecchia Signora e pode dizer-se que a Juventus passou com distinção na sétima jornada da Liga italiana. A equipa de Turim venceu por 3-1, com dois golos de Mandzukic e um de Bonucci. Mas o herói do jogo foi mesmo Cristiano Ronaldo. O português esteve nos três golos da Juve e mostrou-se mais uma vez como um jogador de equipa.

A equipa de Turim continua assim 100% vitoriosa no Calcio, com sete triunfos em sete jogos. É a quinta vez na história do clube que chega à sétima jornada com sete vitórias (1930-31, 1976-77, 1985-86, 2005-06 e 2018-19), somando agora 21 pontos, mais seis que o segundo classificado, o Nápoles.

Show de Ronaldo e Mandzukic

No reencontro com Carlo Ancelotti, agora no comando do Nápoles, o capitão português concentrou atenções no início do jogo, que contou ainda com mais dois portugueses em campo. João Cancelo do lado de CR7 e Mário Rui a tentar ser o carrasco de Ronaldo. Não se saiu bem na missão, já que acabou expulso (aos 61') e o extremo acabou por fazer três passes para golo.

O Nápoles começou melhor e chegou ao golo por Mertens aos 10 minutos de jogo. Depois a Juventus puxou dos galões e foi construindo uma vitória tranquilamente.

Ao minuto 26, Mario Mandzukic fez o 1-1 depois de um grande trabalho de Cristiano Ronaldo no corredor esquerdo. O português tirou o adversário da frente e assistiu o avançado croata para o empate. Depois, aos 49 minutos CR7 rematou ao poste e a bola foi ter de novo com Mandzukic, que consumou a reviravolta.

E já diz o povo que não há duas sem três. Aos 76 minutos, na marcação de um canto, Ronaldo sobre mais alto e cabeceia à baliza... e quando a bola parece ir para fora apareceu Bonucci a fazer a emenda e o 3-1.

Mais um grande jogo do português, apesar de ter ficado em branco. "Grande vitória de um grupo fantástico. É continuar assim, todos juntos", afirmou CR7 no Instagram.

Lazio não aproveita

A Lazio não aproveitou o confronto entre os dois primeiros classificados (Juve e Nápoles) para ganhar terreno e perdeu, por 3-1, na deslocação ao estádio da Roma.

Os romanos inauguraram o marcador aos 45 minutos, através do médio Lorenzo Pellegrini, e, apesar de ter consentido a igualdade a Ciro Immobile, aos 67', arrancou o triunfo com golos do sérvio Aleksandar Kolarov, aos 71', e o argentino Federico Fazio, aos 86'.