Ronaldo: "Há quem vá para a China, mas eu venho para um clube grande"

Cristiano Ronaldo esteve bastante descontraído e sorridente na apresentação oficial como jogador da Juventus. Respondeu a todas as perguntas com simplicidade e deixou a garantia de que "foi fácil" decidir mudar-se para o clube de Turim, tendo por isso agradecido aos dirigentes italianos pela forma como apostam nele.

"A Juventus deu-me uma excelente oportunidade. Sinto-me grato por me valorizarem. Foi um passo em frente para mim. Estou muito honrado e espero dar resposta dentro de campo", frisou CR7, que até brincou com a sua idade... "Venho para aqui com 23 anos, perdão, são 33", atirou, com uma gargalhada pelo meio.

"Agradeço que não tenham olhado para a minha idade. Deixa-me orgulhoso, ainda por cima por este dinheiro que se fala. Eu não estou acabado aos 33 anos e demonstra que sou diferente de todos os outros", acrescentou, lembrando aquilo que costuma ser o percurso dos jogadores com a sua idade: "Há jogadores que, com a minha idade, vão para a China ou para o Qatar, com todo o respeito, mas eu venho para um clube grande."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ronaldo deixou ainda a garantia de que a nova etapa da sua vida contempla também a continuidade da sua história na seleção nacional. "Sempre darei o melhor pelo meu país, nunca irei virar as costas à seleção nacional. Vou continuar a ter etapa bonita na Juventus e na seleção nacional", garantiu.

Cristiano Ronaldo admitiu que "ganhar a Liga dos Campeões é uma das prioridades, mas não uma obsessão". "Vamos lutar por todas as competições. A Juve esteve muito perto de ganhar a Champions, espero agora trazer sorte", frisou, reconhecendo que a Série A italiana é "muito tática", mas está convencido de que vai adaptar-se bem: "Tenho a certeza que tudo vai correr bem. Sei que é difícil mas estarei preparado. Adoro jogar futebol, sempre gostei de desafios."

CR7 revelou ainda que irá começar a pré-temporada no dia 30, sendo que "o primeiro jogo será no dia 12".