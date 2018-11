Ronaldo foi a Londres ver a Djokovic ganhar

Cristiano Ronaldo foi a figura central esta segunda-feira nas bancadas do O2 Arena, em Londres, onde assistiu ao jogo da primeira ronda do torneio, entre Novak Djokovic e o americano John Isner, que o sérvio vence em apenas dois sets (6-4 e 6-3).

O número 1 do mundo não escondeu no final a satisfação por ter tido o futebolista português da Juventus na assistência. "Tinha as cores do clube dele no meu equipamento, tenho a certeza de que ficou feliz com isso. É muito bom ter estrelas de futebol como ele a ver ténis. Ele costumava ir muito ao ténis em Madrid", afirmou Novak Djokovic.

Durante a partida, CR7 protagonizou um episódio curioso, quando uma bola foi ter com ele, deixando-o algo embaraçado.