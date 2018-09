Ronaldo fica em branco mas Juventus só sabe vencer

Seis jogos, seis vitórias. É este o caminho que a Juventus continua a traçar na Série A italiana, depois de nesta quinta-feira ter recebido a vencido o Bolonha, por 2-0.

Desta vez, Cristiano Ronaldo ficou em branco, mas teve um papel importante no segundo golo, com uma assistência para Blaise Matuidi fazer o segundo golo da Juve, pouco depois de Paulo Dybala ter aberto o marcador.

A Juventus, que contou também com João Cancelo no onze, soma agora 18 pontos, tendo o Nápoles três pontos atrás. A equipa de Mário Rui, que voltou a ser titular, despachou, em casa, o Parma de Bruno Alves (viu um amarelo) por 3-0, com um golo de Insigne e dois de Milik.

Quem terminou com uma série de cinco jogos sem vencer foi a Roma, que recebeu e goleou o Frosinone, por 4-0, com golos de Cengiz Under, Pastore, El Shaarawy e Kolarov, subindo assim ao nono lugar, já a dez pontos do líder.

Jogos da 6.ª jornada da Série A:

Inter Milão-Fiorentina, 2-1

Udinese-Lazio, 1-2

AS Roma-Frosinone, 4-0

Atalanta-Torino, 0-0

Cagliari-Sampdoria, 0-0

Génova-Chievo Verona, 2-0

Juventus-Bolonha, 2-0

Nápoles-Parma, 3-0

Esta quinta-feira:

SPAL-Sassuolo

Empoli- AC Milan

Confira aqui a classificação da Série A