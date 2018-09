"Vamos ser honestos: o meu golo foi mais bonito", diz Ronaldo

the best

Ronaldo castigado com um jogo na Liga dos Campeões após expulsão

Num chat em direto na rede social Instagram, Cristiano Ronaldo falou aos fãs de alguns assuntos na ordem do dia, nomeadamente os prémios que foram atribuídos pela FIFA e que desta vez o português não venceu.

"Quero dar os meus parabéns ao Modric pelo prémio", referiu Ronaldo, referindo-se ao troféu The Best, que foi ganho pelo jogador croata, seu antigo colega no Real Madrid, numa cerimónia realizada segunda-feira à qual Ronaldo faltou.

Outro tema abordado foi o de melhor golo, o Prémio Puskas. Ronaldo estava nomeado pela incrível bicicleta que fez no jogo da edição passada da Champions, diante da Juventus. Mas o vencedor acabou por ser Salah, do Liverpool. E aqui CR7 discordou da votação do júri.

"O meu golo era o mais bonito, vá, vamos ser honestos. Mas a vida é assim, às vezes ganhas e às vezes não. Não estou chateado. O que mais me interessa é ter tido o mesmo nível durante 15 anos de carreira", referiu.

Sobre a sua mudança para a Juventus, o internacional português preferiu fintar a pergunta: "Estou muito cómodo em Turim, gosto bastante da cidade, mas também gostava de Madrid, de Espanha. Também gosto da Grécia, dos Estados Unidos... sou uma pessoa que gosta de viajar."