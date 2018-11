Ronaldo faz uma assistência na vitória da Juventus diante do Cagliari

E vão 10 vitórias em 11 jornadas. A Juventus recebeu e venceu este sábado em Turim o Cagliari, por 3-1, num jogo em que Cristiano Ronaldo ficou em branco, mas que valeu mais três pontos ao crónico campeão italiano, que lidera confortavelmente a classificação com mais seis pontos do que o Inter Milão (goleou este sábado o Génova por 5-0, com uma boa exibição de João Mário) e Nápoles.

Ainda havia certamente adeptos a entrarem no estádio quando Paulo Dybala apontou o primeiro golo do jogo, logo no primeiro minuto da partida, após um bom lance individual. Adivinhava-se uma goleada, mas o Cagliari reagiu bem e aos 36' empatou o jogo, com um golo do brasileiro João Pedro.

Mas quase imediatamente a seguir (38'), um autogolo de Bradaric (após lance de Douglas Costa) voltou a colocar a Juventus em vantagem, que podia ter sido ampliada antes do intervalo, mas o remate de Cristiano Ronaldo bateu no poste.

Apesar da diferença mínima, a Juventus teve boas oportunidades para aumentar a vantagem no segundo tempo, mas só perto do final, aos 87', o colombiano Cuadrado marcou o golo da tranquilidade, após uma assistência de Cristiano Ronaldo, que tal como João Cancelo jogou os 90 minutos.