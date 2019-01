Ronaldo falha penálti na vitória da Juventus (com vídeo)

A Juventus recebeu e venceu esta segunda-feira o Chievo, por 3-0, no jogo que fechou a jornada 20 do campeonato italiano. A partida ficou marcada por uma grande penalidade falhada por Cristiano Ronaldo, na segunda parte, quando o resultado já estava 2-0 a favor da vecchia signora.

O clube de Turim colocou-se em vantagem logo aos 13 minutos, por intermédio de Douglas Costas, um grande golo com um remate forte de fora da área a concluir uma jogada individual do jogador brasileiro. Mesmo em cima do intervalo, Emre Can apontou o segundo da Juventus, após assistência de Dybala.

Na segunda parte, aos 52', Bani pôs a mão na bola dentro da sua área e o árbitro apontou para o castigo máximo. Chamado a converter, Cristiano Ronaldo permitiu a defesa de Stefano Sorrentino, ele que esta terça-feira vai apresentar-se num tribunal em Madrid, Espanha, no âmbito do processo de dívidas fiscais - o português deverá declarar-se culpado e aceitar uma pena suspensa de dois anos de prisão e o pagamento de 18,8 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Juventus chegaria ao 3-0 perto do final, com um golo de cabeça de Daniele Rugani, após assistência de Bernardeschi.

Este triunfo permitiu à Juventus voltar a distanciar-se na liderança da Liga italiana, somando 56 pontos, mais nove do que o Nápoles, segundo classificado. Já o Chievo manteve o último lugar da tabela, com apenas oito pontos somados.

No outro jogo da Serie A realizado esta segunda-feira, o Milan de Gennaro Gattuso venceu por 2-0 no terreno do Génova, com golos de Fabio Borini e Suso.