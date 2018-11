Golaço de Ronaldo não impede derrota da Juventus frente ao United de Mourinho

Benfica empata com Ajax e está com um pé fora da Champions

Cristiano Ronaldo adiantou a Juventus no jogo com o Manchester United, esta noite, em Turim, mas não evitou a derrota frente a José Mourinho (2-1). Esta é a primeira derrota da equipa italiana esta época em 15 jogos.

O português fez o 1-0 num remate potente e de primeira já dentro da área. Depois pediu desculpa nos festejos, não fosse ele um ex-red devil. No entanto, o primeiro golo do português nesta Champions - ele que no ano passado foi o melhor marcador da prova com 15 golos - desta vez não chegou para ajudar a equipa a somar pontos.

Num volte face surpreendente, o United deu a volta ao resultado. Juan Mata num livre direto sem defeitos fez o empate e depois, num livre indireto a favor da equipa inglesa, Alex Sandro marcou na própria baliza.

O United surpreendeu assim a Juve que dominou o jogo por completo e até teve uma bola no poste. Antes do apito final os red devils ainda tiveram oportunidade para fazer o 3-1, mas Rashford falhou o alvo.

Um triunfo que o special one festejou efusivamente. O técnico português provocou os adeptos da Juventus ne os jogadores da equipa mão gostaram confrontando-o em pleno relvado.

Com este resultado, Mourinho chegou-se ao segundo lugar com sete pontos, a dois da líder Juventus (9). O Valência, que esta noite venceu o Young Boys (3-1), é terceiro com cinco pontos. Os suíços estão em último, com um ponto.

