Já ninguém parece ter dúvidas da saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, ao fim de nove temporadas. Segundo alguma imprensa espanhola, o clube merengue aceitou uma oferta da Juventus para a saída do melhor jogador do mundo no valor de 100 milhões de euros.

De acordo com o El Chiringuito, conhecido programa de televisão espanhol, o campeão italiano colocou em cima da mesa uma proposta salarial idêntica à que o clube espanhol lhe ofereceu para renovar (cerca de 30 milhões de euros anuais), o que mostra que o internacional português decidiu mudar de ares, ele que sempre disse que o problema com o Real "não era uma questão de dinheiro", mas de respeito.

Segundo soube o DN as negociações entre Juve e Real Madrid existem, mas o acordo ainda não está fechado.

Depois da conquista da Liga dos Campeões, em Kiev, este ano, o português disse que tinha sido "um prazer jogar no Real Madrid", dando claramente a entender que esta seria a sua última época ao serviço dos merengues.

Ronaldo chegou ao Real Madrid na época 2009/10, tendo entretanto conquistado tudo e mais alguma coisa, com destaque para as quatro Champions, uma das quais frente à Juve, que pode muito bem ser o próximo clube a representar.

Uma das coisas que terá pesado na decisão do capitão português foi o carinho dos adeptos da equipa de Turim, ele que foi aplaudido de pé, quando marcou um golo de pontapé bicicleta à Juventus, na Champions, em abril.