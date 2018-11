Ronaldo e Rúben Neves entre os recordistas nas 'big five'

À boleia do regresso dos principais campeonatos europeus no fim de semana, o jornal espanhol Marca fez as contas e divulgou os líderes das big five em nove parâmetros.

Falar de rankings e de recordes é falar de Cristiano Ronaldo, por isso, o avançado da Juventus marca presença entre os melhores, na qualidade de jogador com mais remates à baliza não só do campeonato italiano como dos cinco principais do continente, com 35. Pepe (Lille) lidera em França com 24, Luis Suárez (Barcelona) em Espanha com 22, Salah (Liverpool) e Pogba (Manchester United) em Inglaterra com 20 e Pléa (Borussia M'gladbach) na Alemanha com 18.

No entanto, CR7 não é o único futebolista luso a ser mencionado. Rúben Neves, médio do Wolverhampton, é o jogador com mais recuperações de bola (95) da liga inglesa. O líder das big five nesse aspeto é Banega, do Sevilha, com 110.

Relativamente a outros parâmetros, Emiliano Sala (Nantes) e Mbappé (PSG) são os principais goleadores dos cinco campeonatos de topo, com 11 golos. Também por França, Edouard Mendy (Reims), é o guarda-redes com mais jogos sem encaixar golos (oito), enquanto Oier, dos espanhóis do Levante, foi o que fez mais defesas (58). Glenn Murray, dos ingleses do Brighton, é o jogador com mais faltas cometidas (40). Por outro lado, Ismaila Sarr, dos franceses do Rennes, foi quemmais as sofreu (43). Suso, dos italianos do AC Milan, foi quem fez mais assistências (oito). E Jorginho, dos ingleses do Chelsea, é quem tem mais passes certos (1083).