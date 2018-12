Ronaldo e Messi juntos a ver o River-Boca no Bernabéu?

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi deverão sentar-se este domingo ao lado um do outro na tribuna do Estádio Santiago Bernabéu para assistir à segunda mão da final da Taça Libertadores, entre os rivais argentinos River Plate e Boca Juniors.

O internacional português vai voltar ao palco onde brilhou durante nove anos pela primeira vez desde que deixou o Real Madrid, no último verão, e segundo o As pediu os bilhetes diretamente ao antigo clube. Já o argentino pôs-se em contacto com a Federação Espanhola para obter os ingressos, tal como outros jogadores das I e II ligas espanholas. O presidente dos merengues, Florentino Pérez, quer sentar ambos lado a lado na tribuna do Bernabéu.

Os dois jogadores estão disponíveis para assistir ao encontro uma vez que a Juventus joga na sexta-feira com o Inter e o Barcelona no sábado com o Espanyol, devendo o internacional luso aproveitar para passar o fim de semana na capital espanhola, enquanto o argentino viajará para Madrid na manhã de domingo.

Recorde-se que o Estádio Santiago Bernabéu foi o palco escolhido pela CONMEBOL para acolher o jogo da segunda mão da Libertadores depois de no dia 24 de novembro o encontro ter sido suspenso e adiado após os adeptos do River terem atacado o autocarro onde seguiam jogadores do Boca. Na altura, a Confederação Sul-Americana começou por anunciar que a partida seria disputada fora da Argentina.