Ronaldo deixou companheiros de boca aberta com golo em treino da Juventus

Cristiano Ronaldo vive um momento de grande inspiração individual e deu conta disso mesmo no treino desta segunda-feira da Juventus, na véspera do decisivo encontro da Liga dos Campeões diante do Valencia, em Turim.

Durante a sessão de trabalho que decorreu no centro de treinos do clube, o internacional português pegou na bola numa fase em que os jogadores e treinadores apenas conversavam e, com um remate com um efeito especial a partir de fora do campo, introduziu a bola no fundo das redes, deixando alguns companheiros de boca aberta.

Recorde-se que, no sábado, o avançado de 33 anos estabeleceu um novo recorde do emblema transalpino - foi o jogador mais rápido numa época de estreia a chegar aos 10 golos.