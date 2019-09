Roma de Paulo Fonseca perde pela primeira vez na liga italiana

O colombiano Duvan Zapata (71 minutos) e o holandês Marten de Roon (90) marcaram os golos dos visitantes, que impuseram a primeira derrota a Paulo Fonseca como treinador dos romanos.

A Roma, que tinha vencido os dois últimos encontros no campeonato, caiu provisoriamente para o quinto lugar, com a Atalanta a subir a terceiro, com 10.

Na liderança do campeonato está a Juventus, à condição, com 13 pontos. No entanto, o Inter tem 12 mas um jogo a menos, que será disputado precisamente esta quarta-feira, na receção à Lazio.