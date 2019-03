Antes de defrontar o FC Porto, Roma perde dérbi com a Lazio

Um golo do equatoriano Felipe Caicedo abriu este sábado a vitória de 3-0 da Lazio sobre a Roma, no dérbi da capital italiana que fechou o programa de hoje da 26.ª jornada da Liga italiana de futebol.

O antigo jogador do Sporting marcou aos 12 minutos, a passe do argentino Correa, fazendo 1-0 com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, o marcador chegou ao 2-0 aos 73 minutos, de grande penalidade convertida por Ciro Immobile, e a dois minutos do final Danilo Cataldi fixou o resultado, que permite à Lazio continuar em sexto, mas mais próximo do quinto lugar, justamente na posse da Roma, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A quatro dias de visitar o Estádio do Dragão, para defender o 2-1 nos oitavos de final da 'Champions', a Roma não teve sorte no clássico romano e vai ter de continuar com 44 pontos, com a Lazio a ameaçar o seu quinto lugar, já que passa a ter 41 pontos e um jogo em atraso.

Mais cedo, Bruno Alves marcara no empate 3-3 do Parma na visita ao Empoli.

O central português assinou o seu terceiro golo no presente campeonato, aos 82 minutos, pouco depois de lhe ter sido anulado um tento, dando na altura a vantagem à sua equipa, que viria a conceder o empate, já nos descontos, aos 90+1, com um golo do argentino Matias Silvestre.

O Parma esteve sempre na dianteira do marcador, com um golo do costa-marfinense Gervinho, aos 13, e de Rigoni, aos 45+1, este último após assistência de Bruno Alves, mas os anfitriões empataram sempre, por Dell'Orco, aos 18, e Caputo, aos 59, na conversão de uma grande penalidade.

Com este empate, o Parma ficou provisoriamente no 12.º lugar, com 30 pontos, enquanto o Empoli segue no 17.º posto, com 22, mais quatro do que o Bolonha, primeira equipa na zona de despromoção.

Também hoje, o Milan AC defendeu o seu terceiro lugar na prova (com 48 pontos, mais um que o Inter), ao ganhar por 1-0 ao Sassuolo.

Um autogolo do espanhol Pol Lirola fez o resultado, aos 35 minutos. Mesmo em vantagem numérica, por expulsão do guarda-redes Consigli, aos 64, os milaneses não conseguiram dilatar a vantagem.

No domingo, a Juventus, de Cristiano Ronaldo e Cancelo, líder do campeonato, com 69 pontos, visita o Nápoles, segundo classificado, com 56