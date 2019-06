Roland-Garros: Rafael Nadal conquista título pela 12.ª vez: "Em 2005 jamais podia imaginar isto"

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo do ranking mundial, conquistou pela 12.ª vez o torneio de Roland-Garros, segunda prova do Grand Slam da temporada, ao vencer o austríaco Dominic Thiem.

Na reedição da final de 2018, Nadal voltou a triunfar, mantendo-se invicto em finais no torneio de terra batida parisiense, ao vencer por 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1, em três horas e um minuto.

Nadal ganhou em Paris em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar de Dominic Thiem ser, a par de Djokovic, um dos dois únicos jogadores a bater o espanhol no pó de tijolo pelo menos quatro vezes, na segunda final consecutiva que disputou em Paris não foi capaz de colocar um ponto final no reinado de Rafael Nadal, que embolsou ainda um prémio no valor 2,3 milhões de euros.

No final, Nadal disse "não ter palavras para explicar" o que sentia ao vencer de novo em Roland-Garros: "É um momento muito especial." O espanhol confessou mesmo que em 2005 "jamais poderia imaginar isto" [vencer pela 12.ª vez em 15].

Rafael Nadal conquistou pela 18.ª vez um torneio do Grand Slam, ficando a apenas dois títulos do recorde do suíço Roger Federer.

Ao longo da sua carreira, Nadal tem apenas duas derrotas em Roland-Garros e já somou 93 triunfos em encontros no torneio parisiense.

Ano Vencedor

2019 Rafael Nadal, Esp

2018 Rafael Nadal, Esp

2017 Rafael Nadal, Esp

2016 Novak Djokovic, Ser

2015 Stanislas Wawrinka, Sui

2014 Rafael Nadal, Esp

2013 Rafael Nadal, Esp

2012 Rafael Nadal, Esp

2011 Rafael Nadal, Esp

2010 Rafael Nadal, Esp

2009 Roger Federer, Sui

2008 Rafael Nadal, Esp

2007 Rafael Nadal, Esp

2006 Rafael Nadal, Esp

2005 Rafael Nadal, Esp

2004 Gaston Gaudio, Arg

2003 Juan Carlos Ferrero, Esp

2002 Albert Costa, Esp

2001 Gustavo Kuerten, Bra

2000 Gustavo Kuerten, Bra