Rod Stewart foi ao Jamor e encontrou o Belenenses a treinar...

O plantel do Belenenses deu esta segunda-feira o pontapé de saída da nova temporada, no Estádio Nacional, e contou com a ilustre presença do cantor Rod Stewart.

O cantor, conhecido adepto do Celtic (Escócia), que vai dar esta noite um concerto em Lisboa, não quis perder a oportunidade de visitar o Jamor, palco onde o emblema da Escócia ganhou a Taça dos Campeões Europeus, em 1967. Um ritual que um grupo de adeptos do Celtic faz todos os anos.

Rod Stewart tirou uma fotografia com a equipa de Silas.