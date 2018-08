Roberto Carlos será o homem do futebol se Rui Jorge Rêgo ganhar

Roberto Carlos, ao que tudo indica, será o homem forte para o futebol do Sporting isto caso Rui Jorge Rêgo vença as eleições agendadas para dia 8 de setembro.



Como futebolista Roberto Carlos, 45 anos, começou no Atlético Mineiro e terminou na ìndia ao serviço do Delhi Dynamos mas o período áureo da sua carreira foi passado no Real Madrid, onde permaneceu durante dez anos tendo sido colega de Luís Figo, nome ventilado para as eleições leoninas.



Com um currículo recheado - três Ligas dos Campeões, um Mundial de futebol, uma Supertaça Europeia, quatro Ligas espanholas, entre outros - Roberto Carlos treinou quatro equipas (Anzhi Makhachkala , Sivasspor, Akhisar Belediyespor e Delhi Dynamos).



Para já pode dizer-se que Roberto Carlos é, juntamente com Schmeichel (que está ao lado de João Benedito), o nome mais sonante a nível internacional envolvido nas eleições do Sporting.