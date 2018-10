Rio Ave vence Chaves e sobe ao pódio da I Liga

O Rio Ave recebeu e venceu o Desp. Chaves, por 1-0, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da I Liga, à frente do campeão FC Porto.

O brasileiro Galeno, aos 66 minutos, marcou o único golo da partida e selou a quinta vitória da equipa de Vila do Conde, que soma 17 pontos após oito jornadas, tantos quanto o Benfica (joga esta noite com o Belenenses) e mais dois do que o FC Porto (joga domingo com o Feirense).

Com esta vitória, o Rio Ave chega aos sete jogos seguidos sem perder na I Liga, sendo que venceu cinco deles. O Chaves averbou a quinta derrota no campeonato e segue no 14.º lugar, com sete pontos, podendo fechar a jornada na zona de despromoção.

O melhor arranque de sempre

O golo seria anulado a Vinícius, por fora de jogo, logo aos 24 segundos de jogo foi o prenúncio do que viria depois. Foi já no segundo tempo e depois de 45 minutos equilibrados, que José Gomes resolveu meter Gelson Dala em campo. O avançado angolano, na primeira vez que tocou na bola, ganhou espaço e com um passe incrível isolou Galeno. O brasileiro dominou bem e bateu com classe o Ricardo Nunes.

Depois do golo o Chaves tentou ir para a frente, mas a falta de inspiração e o vento contra, não ajudaram - Avto teev boa oportunidade para empatar já perto do fim do jogo- e a equipa perdeu mesmo em Vila do Conde. O Rio Ave ainda viu mais um golo ser anulado por fora de jogo, mas garantiu o triunfo que sela o melhor arranque de campeonato de sempre do clube vilacondense, seperando o registo alcançado com Pedro Martins.

Na próxima jornada o Rio Ave recebe o Nacional da Madeira e o Chaves recebe o Aves.

José Gomes: "Dedico aos adeptos"

"Jogo difícil, contra uma equipa muito bem organizada. Muitas vezes não foi um encontro bem jogado. Não houve muitos períodos em que uma equipa fosse melhor que a outra, mas o resultado acaba por trazer um sabor de justiça, por todo o trabalho que temos tido ao longo da semana. Os nossos jogadores estão de parabéns (...) É o melhor registo no nosso clube nas primeiras oito jornadas e dedico aos adeptos", disse o treinador José Gomes no final do jogo.

FICHA DE JOGO

Rio Ave - Desportivo de Chaves, 1-0.

Equipas:

Rio Ave: Leo Jardim, Nadjack, Borevkovic, Nélson Monte (Buatu, 81'), Matheus Reis, João Schmidt, Tarantini (Gelson Dala, 65'), Diego Lopes, Galeno, Vinicius (Leandrinho, 84') e Fábio Coentrão.

Treinador: José Gomes.

Desportivo de Chaves: Ricardo, Paulinho (João Teixeira, 75'), Nuno Coelho, Marcão, Djavan, Eustáquio (Bressan, 79'), Bruno Gallo, Ghazaryan (André Luís, 75'), Perdigão, William e Avto.

Treinador: Daniel Ramos.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eustáquio (49'), Paulinho (58'), Diego Lopes (78'), Galeno (90'+3'), Perdigão (90'+4') e Fábio Coentrão (90'+7').