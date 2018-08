Moreirense vence em casa do Nacional e soma primeiro triunfo na I Liga

O Rio Ave venceu este domingo o Marítimo, por 3-1, e conquistou a primeira vitória na edição 2018/19 da I Liga, em jogo da segunda jornada.

Bruno Moreira, aos 12 minutos, e o angolano Gelson Dala, aos 40, deram vantagem aos vila-condenses e o camaronês Joel, aos 73, na conversão de uma grande penalidade, reduziu para os madeirenses, que sofreram o primeiro desaire na competição.

O francês Damien Furtado fixou o resultado final, aos 87, beneficiando de um corte defeituoso de Rúben Ferreira.

Entretanto, o Rio Ave informou que Joca, avançado de 22 anos, se lesionou no treino da equipa, no sábado, e depois de fazer exames complementares viu ser confirmado o pior cenário. Segundo informação do clube o jogador terá de der operado, estimando-se um tempo de paragem e recuperação a rondar os seis meses.

Joca é o terceiro jogador do Rio Ave a lesionar-se com gravidade neste arranque de temporada e a ter de sujeito a intervenção cirúrgica, depois de Nuno Santos e Ronan.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Marcadores: 1-0, Bruno Moreira, 12 minutos; 2-0, Gelson Dala, 40; 2-1, Joel, 73 (grande penalidade); 3-1, Damien Furtado, 87.

Equipas:

Rio Ave: Léo Jardim, Nadjack, Borevkovic, Buatu, Afonso Figueiredo, Leandrinho, Tarantini (Jambor, 66), Gelson Dala (Schmidt, 74), Gabrielzinho (Damien Furtado, 80), Bruno Moreira e Galeno.

Treinador: José Gomes.

Marítimo: Amir, Bebeto, Zaindadine, Lucas Africo, Rúben Ferreira, Fabrício (Everton, 86), Correa, Danny (Ricardo Valente, 77), Edgar Costa (Jean Cléber, 46), Rodrigo Pinho e Joel.

Treinador: Cláudio Braga.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bebeto (18), Fabrício (42), Buatu (72) e Joel (88).