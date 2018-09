Ricardo troca Madeira Rodrigues por Dias Ferreira

Depois de ter sido anunciado como um dos três antigos jogadores (ao lado de Balakov e Marco Aurélio) que assumiriam a pasta das relações internacionais do Sporting caso Pedro Madeira Rodrigues ganhe as eleições de 8 de setembro, o antigo guarda-redes Ricardo Pereira foi esta segunda-feira anunciado como team manager dos leões se a lista de Dias Ferreira for a vencedora.

"Durante a campanha eleitoral para as eleições dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal fui contactado por várias candidaturas porque tenho excelentes relações com elementos de múltiplas listas. Tenho procurado acompanhar a campanha de perto e analisei cuidadosamente os programas e as posições públicas de cada candidato, e tomei finalmente a decisão de, sem hostilizar qualquer candidatura, aceitar o desafio do Dr. Dias Ferreira para assumir as funções de team manager caso o resultado das eleições seja favorável à Lista F. Estou entusiasmado por poder vir a trabalhar com a equipa para que juntos possamos atingir a glória", afirmou o antigo internacional português, num comunicado enviado às redações.

"O Ricardo é um profissional tão competente fora do campo como foi dentro dele, pelo que é com orgulho e satisfação que recebemos a sua resposta positiva a este convite. Queremos unificar o Sporting Clube de Portugal e uma figura consensual como o Ricardo será um trunfo importante na preparação do nosso clube para um futuro estável e de sucesso. A sua experiência em equipas que chegaram à final da Taça UEFA sob o comando de José Peseiro, à Final do Campeonato da Europa e às meias-finais do Campeonato do Mundo será decisiva para transmitir a cultura futebolística de vitórias que queremos implementar no Sporting", explicou, por sua vez, Dias Ferreira.