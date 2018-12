Ricardinho e Bruno Coelho nomeados para melhor jogador do mundo

Ricardinho está novamente nomeado para melhor jogador do mundo de futsal. É a nona vez que o internacional português está entre os nomeados. Além dele, também Bruno Coelho, capitão do Benfica, segundo revela o Futsal Planet.

Bruno Coelho, com dois golos, e Ricardinho, com um, foram decisivos no primeiro título europeu de Portugal, que na final bateu a Espanha, por 3-2, em fevereiro.

Ricardinho é o atual detentor de um título de melhor do mundo, um troféu que já venceu por cinco vezes (2010, 2014, 2015, 2016 e 2017), tendo já superado os quatro prémios do brasileiro Falcão.

Além do jogador do Inter Movistar e de Bruno Coelho do Benfica, estão ainda nomeados os brasileiros Danilo Baron, Douglas Júnior, Fabrício Gadeia, Leandro Lino, o espanhol Adrián Pola, o argentino Damián Stazzone e os iranianos Farhad Tavakoli e Hossein Tayebi.

No que a técnicos diz respeito, Nuno Dias (Sporting) está nomeado para melhor treinador do mundo. Entre as mulheres, a guarda-redes Ana Catarina Pereira e a ala Ana Sofia Gonçalves (Fifó) estão também nomeadas.