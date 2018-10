Ricardinho? Cristiano Ronaldo? Não, este recorde é de Fifó

Ana Sofia Simões Gonçalves, conhecida por Fifó, chegou aos Jogos Olímpicos da Juventude, na Argentina, com 20 golos em 17 jogos pela seleção portuguesa de futsal feminino. É muito raro este tipo de números, mas a jovem de 18 anos resolveu que não queria deixar créditos em mãos alheias e na caminhada até à luta pela medalha de ouro (dia 17 com o Japão) anotou mais 17 golos em cinco jogos na referida competição. Sem surpresa, é a melhor marcadora.

Na última partida, referente às meias-finais, contra a Bolívia, que Portugal venceu por esclarecedores 16-2, Fifó brilhou mais uma vez, ao marcar seis dos golos da equipa das quinas.

Mas não é só no acerto nos remates à baliza que Fifó está a fazer história de quinas ao peito. É que, ao estrear-se pela seleção principal feminina de futsal de Portugal apenas com 16 anos, detém um recorde que nem Cristiano Ronaldo ou Ricardinho, por exemplo, têm. A jogadora do Benfica é a atleta mais nova da história do futsal e do futebol português a jogar pela seleção principal.

"Comecei a jogar futsal muito nova. O meu pai e o meu irmão sempre jogaram futebol mas escolhi este desporto pela intensidade. Gosto mais do que de outra coisa qualquer", afirmou Fifó, que veste o número 9, ao site da FIFA, após a vitória frente às bolivianas.

Relativamente à final com o Japão, que considera uma equipa "muito boa", a jogadora portuguesa diz que a equipa está "concentrada" e "confiante de que pode chegar ao ouro". Diz-se "orgulhosa de vestir a camisola de Portugal" e que olha para "todos os jogos como sendo especiais, seja dos grupos ou uma meia-final". Sobre a experiência olímpica na Argentina frisa a convivência com os outros atletas, a "partilha de experiências" e a "hospitalidade" dos locais.

Mais uma vez a idade parece não ser um problema no que aos troféus diz respeito, porque ao serviço do Benfica a jovem soma já sete, incluindo dois campeonatos. A qualidade, quer em Portugal quer em Buenos Aires, não tem passado despercebida. "É uma atacante soberba mas onde impressiona é na tomada de decisão", afirmou Javier Lozano, treinador que levou a Espanha duas vezes ao título mundial.