Revolução na camisola do Barcelona: ao xadrez, como o Boavista

A nova camisola do Barcelona para 2019/20?

A revolução é desvendada na edição do diário catalão Sport, que avança o novo modelo do equipamento principal do Barcelona para a próxima temporada.

As cores azul e grená mantêm-se, mas deixam de estar distribuídas pelo tradicional padrão em linhas verticais para passarem a colorir um desenho ao xadrez, ao estilo do Boavista, do Moreirense ou da seleção da Croácia.

Segundo aquele jornal, o responsáveis do Barcelona já terão dado o OK à Nike para começar a fabricar o novo equipamento, que marcará uma mudança histórica no clube.

Recorde-se que já em 2006 se deu uma evolução histórica no equipamento do Barcelona, ao passar a incluir publicidade na camisola, então num acordo feito com a UNICEF. A partir de 2011, o patrocinador passou a ser a Qatar Foundation, em 2013 a Qatar Airways e, desde a época passada, a Rakuten.