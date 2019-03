Renato Sanches: "Não estou feliz no Bayern"

Renato Sanches eleito jogador do mês no Bayern Munique

Renato Sanches vai continuar no Bayern Munique... para já

Renato Sanches assumiu esta quarta-feira, em declarações ao jornal desportivo alemão Kicker, que não se sente feliz no Bayern Munique, uma vez que tem sido pouco utilizado pelo treinador Niko Kovac.

"Não estou feliz aqui. Trabalho muito, mas não posso jogar", assumiu o internacional português, que não é titular no clube bávaro desde novembro, tendo nos últimos cinco jogo sido utilizado apenas em três, apenas nos instantes finais das partidas.

"Tenho de pensar naquilo que é melhor para mim. Quero jogar mais, talvez consiga isso noutro clube", frisou o médio que o Bayern Munique contratou ao Benfica, em 2016, por 35 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta época Renato Sanches contabiliza 21 jogos oficiais com a camisola dos campeões alemães, mas soma apenas 716 minutos, tendo marcado um golo, precisamente no Estádio da Luz com o Benfica, em partida da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No mercado de inverno o médio português chegou a ser falado para mudar de clube, surgindo na altura o Paris Saint-Germain com um dos clubes interessados, mas o treinador Niko Kovac não autorizou a sua saída de Munique.