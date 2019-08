Remate acrobático de Aduriz derrota Barcelona no arranque da Liga espanhola

O avançado basco, de 38 anos, foi lançado no jogo aos 88 minutos, para o lugar de Iñaki Williams, e um minuto depois desbloqueou o nulo com um pontapé acrobático, na sequência de um cruzamento de Ander Capa.

Os catalães não contaram com o argentino Lionel Messi, lesionado, mas tiveram o lateral internacional português Nélson Semedo no 'onze' titular.

No primeiro tempo, a formação 'blaugrana' acertou por duas vezes nos 'ferros' adversários, através de Luís Suárez e Rafinha, este último depois de ter rendido o avançado uruguaio, que saiu devido a problemas físicos.

No sábado, o Real Madrid estreia-se na Liga espanhola, com a visita ao Celta de Vigo, enquanto o Atlético de Madrid, do avançado luso João Félix, arranca a prova no domingo, com a receção ao Getafe, do lateral Antunes.