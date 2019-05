Rei das subidas é campeão pela sexta vez. Paços de Vítor Oliveira vence II Liga

O Paços de Ferreira e Vítor Oliveira colocaram este domingo a cereja no topo do bolo. Quase um mês depois de ter sido assegurado o regresso à I Liga, os pacenses sagraram-se campeões da II Liga e o treinador de 65 anos juntou o sexto título à 11.ª subida de divisão.

Os nortenhos juntaram o título desta época aos conquistados em 1990/91, o primeiro desde que a prova passou a ser denominada Liga de Honra e depois II Liga, 1999/2000 e 2004/05.

"Campeões, nós somos campeões" foi o grito de guerra dos adeptos castores nos últimos minutos do jogo da consagração, em que a equipa da Capital do Móvel bateu em casa o Cova da Piedade por 2-0, com golos de Douglas Tanque (45 minutos) e Bruno Santos (54').

Curiosamente, Vítor Oliveira volta a ser campeão pela primeira equipa que fez subir e ganhar o título, na temporada 1990-91. Pelo meio, ganhou a prova por União de Leiria (1997-98), Leixões (2006-07), Moreirense (2013-14) e Portimonense (2016-17) e promoveu Académica (1996-97), Belenenses (1998-99), Arouca (2012-13), União da Madeira (2014-15) e Desportivo de Chaves (2015-16).

Embora tenha andado pela I Liga e receba recorrentemente convites do primeiro escalão, é na II Liga que se sente como peixe na água, preferindo quase sempre voltar ao segundo escalão depois de promover uma equipa. Por isso só assina contratos de um ano, para poder trabalhar onde se sente bem. "Porque com um contrato de um ano, podemos avaliar se estamos todos satisfeitos e renovar. Sem problemas, E eu já renovei vários contratos e inclusive já saí e já voltei a alguns clubes. Mas quando uma das partes não está satisfeita, acaba o contrato e cada uma das partes segue o seu caminho", explicou ao Tribuna do Expresso, numa entrevista em 2017, onde confessou que atualmente quando é contratado por um clube da II Liga "não há outra conversa". "Se me abordam é com a intenção de subir."

Para a próxima época, curiosamente, um dos clubes ao qual está a ser apontado com mais insistência é ao Gil Vicente, que até vai estar na I Liga. Farense, Desp. Chaves e Estoril também já foram falados na imprensa como destinos possíveis. "É certo que irei sair do Paços. Na segunda-feira irei anunciar para onde vou", revelou este domingo.

Quando em 1985 decidiu iniciar a carreira de treinador, Vítor Oliveira impôs a si mesmo uma única condição relacionada com aspetos familiares: não treinar o Leixões, o clube da terra onde nasceu, enquanto o pai fosse vivo. O motivo era simples: o pai era um pescador (e a mãe peixeira) conhecido em Matosinhos, e não queria sujeitá-lo a comentários infelizes por parte das pessoas da terra.

Arouca da Europa ao Campeonato de Portugal em três anos

Menos de três anos depois de ter feito vida difícil ao Olympiacos numa pré-eliminatória da Liga Europa, o Arouca cai para os campeonatos não profissionais. O clube do distrito de Aveiro tinha descido à II Liga em 2017 e após duas épocas no segundo escalão acabou por voltar a ser despromovido, desta vez ao Campeonato de Portugal, onde já não competia desde 2009/10, na altura ainda designado por II Divisão B.

Os arouquenses saíram derrotados do dérbi regional com o Oliveirense (1-2), em Aveiro, e caíram para a zona de despromoção devido à vitória do Varzim sobre a Académica na Póvoa (1-0). De nada valeram os 40 pontos somados em 34 jornadas, pontuação que na I Liga dava para ser 11.º.

Também em perigo nesta última jornada estavam Mafra, Oliveirense e Farense, que assim vão continuar pelo menos mais uma época na II Liga.