Regresso de João Félix nos convocados para o clássico

A chamada de João Félix é a principal novidade na lista de 21 jogadores convocados por Rui Vitória para o clássico da 7.ª jornada, domingo, frente ao FC Porto. O jovem de 18 anos, que se tem afirmado neste início de época, tinha falhado os jogos com o Chaves e com o AEK de Atenas, depois de ter saído lesionado na segunda parte do jogo frente ao Aves.

Em relação aos jogadores que viajaram até à Grécia, para o jogo da Liga dos Campeões, saem da lista o guarda-redes Bruno Varela, o lateral Yuri Ribeiro e o avançado argentino Ferreyra, um dos reforços mais sonantes para esta época e que continua fora das boas graças do técnico Rui Vitória.

Lista de convocados

Guarda-redes: Svilar e Odysseas;

Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, Lema e André Almeida;

Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson;

Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.