Dois sub-23 e um 'reforço' iraniano no segundo treino de Keizer

Rabbani, de 34 anos, anunciado na terça-feira como reforço do clube, devido ao trabalho desenvolvido com atletas de alto rendimento, esteve na sessão realizada esta quarta-feira de manhã, na Academia de Alcochete.

O treino, que foi dividido entre ginásio e trabalho no relvado, voltou a contar com Euclides Cabral, mas esta quarta-feira Keizer chamou também Abdul Conte, defesa que integra igualmente a equipa de sub-23 dos leões

Ausentes dos trabalhos continuam Sebastian Coates, cujas mialgias de esforço levaram à dispensa da seleção uruguaia, bem como Battaglia, a recuperar de uma cirurgia, e Ristovski, também em recuperação de lesão.

A equipa leonina, segunda classificada na I Liga, a dois pontos do líder FC Porto, volta a treinar na quinta-feira, a partir das 10.30, na academia do clube, em Alcochete, tendo em vista o próximo jogo, no terreno do Lusitano Vildemoinhos, para os 16 avos de final da Taça de Portugal, marcado para 24 de novembro.