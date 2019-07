Reforço do V. Setúbal chega da Juventus no 'jato de Ronaldo'

Aos 19 anos, João Serrão, que antes rumar ao clube de Turim atuou nas camadas jovens do FC Porto, regressa a Portugal para tentar ganhar o espaço no Vitória de Setúbal, que não divulgou a duração do contrato.

Para assinalar a contratação do defesa, os sadinos simularam uma conversa na plataforma whatsapp com Ronaldo, que aparece a dar boleia de jato ao reforço dos setubalenses.

No Bonfim, o defesa, que tem no currículo também passagens pelo Leixões e Padroense, terá a concorrência de Vasco Fernandes, Artur Jorge, Bruno Pires e Baba Fernandes.

Em 2018-19, o jovem central realizou cinco partidas pela Juventus, chegando a ser utilizado na UEFA Youth League.

João Serrão, filho do antigo guarda-redes de Naval, Sp. Covilhã e Farense, Serrão, junta-se ao avançado português Guedes (ex-Al Dhafra), ao lateral moçambicano Bruno Langa (emprestado pelo Amora), ao avançado marroquino Khalid Hachadi (ex-Khouribga), ao médio ofensivo brasileiro Carlinhos (emprestado pelo Standard Liège) e Leandro Vilela (ex-Paraná) no lote de reforços dos vitorianos.

A equipa orientada por Sandro Mendes vai apresentar-se aos sócios este sábado, em jogo com os espanhóis do Extremadura.